Россельхозбанк поучаствовал в воспроизводстве ценной промысловой рыбы в бассейне Красноярского водохранилища

При финансовой поддержке банка в Красноярское водохранилище выпустили 5 миллионов мальков пеляди. Это мероприятие стало крупнейшей в этом году экологической акцией на территории Красноярского края.

В поселке Приморск Балахтинского района выпустили в Красноярское водохранилище 5 миллионов мальков пеляди. Популяцию этой рыбы семейства сиговых серьезно сокращают недобросовестные браконьеры. При этом процесс разведения вида крайне трудоемкий.

Молодь, которую выпустили в природную среду обитания, была выращена на рыбоводческом предприятии «Малтат» специально для поддержания поголовья этого вида в Енисее. Финансовую помощь рыбоводам оказал Россельхозбанк, который в течение многих лет поддерживает усилия рыбоводов и экологов. В частности, благодаря средствам инвестиционного кредитования от Россельхозбанка в Красноярском крае был построен и постоянно совершенствуется крупный рыбоводный комплекс.

Воспроизводство мальков помогает сохранять и восстанавливать водное биоразнообразие, а также улучшает состояние водоемов. Максимум через пять лет этот выпуск даст первое потомство. В компании рассчитывают, что из выпущенных в водохранилище мальков приживутся не менее 90%. Места для природного разведения рыбы тщательно исследуют. Специалисты учитывают биологические, кормовые и экологические характеристики водного объекта.

«Мы всегда ответственно и с большим участием подходим к мероприятиям, которые нацелены на воспроизводство и обогащение природных ресурсов. Сохранение биоразнообразия водоёмов Красноярского края и Хакасии для нас также очень важно. С 2013 года мы финансируем инвестиционные проекты, которые работают на развитие экономики края. Рыболовный комплекс в Приморске – один из успешных и социально значимых наших проектов. Мы рады, что можем поддержать пищевую и перерабатывающую промышленность своего региона», -- рассказала директор Красноярского филиала Россельхозбанка Наталья Михайлова.