Красноярский губернатор Александр Усс отказался от мандата в Заксобрание региона

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Губернатор Красноярского края Александр Усс вместе с мэром краевой столицы Сергеем Ерёминым отказались от мандата в Заксобрание региона.

Как сообщает пресс-служба регионального избиркома также получены отказы от Юрия Швыткина и Александра Пестрякова, избранных в составе краевого списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Красноярское региональное отделение всероссийской политической партии «Единая Россия».

Теперь вакантные депутатские мандаты, в соответствии с законодательством, будут переданы другим кандидатам из краевых списков. Таким образом, они попадают к Наталье Пыжиковой (Емельяновская региональная группа), Галине Ампилоговой (Назаровская региональная группа), Николаю Креминскому (Канская региональная группа) и Ирине Субочевой (Норильская региональная группа).