Сезон фонтанов в Красноярске завершится светомузыкальным шоу на Театральной площади 30 сентября

Фото: администрация

В Красноярске сезон фонтанов завершится светомузыкальным шоу на Театральной площади 30 сентября. Как сообщили в пресс-службе администрации, горожан ожидает двухчасовая программа, аккомпанементом к которой послужат 50 различных композиций. Начнется программа с мелодии, которая звучала на торжественном открытии свето-музыкального фонтана в 2010 году, а завершится – трогательным произведением.

Во время шоу красноярцы увидят сочетание работы порядка 23 различных комбинаций водных струй: одуванчики, лепестки, улитки, столбы, бегущая дорожка и другие. Каждую будет сопровождать свой режим динамической подсветки, состоящей из 1300 фонарей.

Отметим, что шоу является завершающим в сезоне фонтанов. С 1 октября специалисты приступят к работам по консервации всех городских водных сооружений на зиму. На всех фонтанах будет отключено оборудование, а чаши начнут освобождать от воды.