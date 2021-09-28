В Красноярск прибудут 19 новых трамваев «Львёнок» к концу 2021 года

Современные трамваи должны появиться на улицах города в конце декабря Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Красноярске завершился тендер на закупку 19 новых трамваев «Львенок». Контракт получила компания «Транспортные системы», которая теперь должна будет привести трамваи 71-911ЕМ «Львенок» к концу 2021 года. Как сообщают в департаменте транспорта, что контракт еще не подписан, пока только подведены итоги тендера.

Примечательно, что в аукционе, объявленном в начале сентября, с начальной ценой контракта в 970 миллионов рублей, «Транспортные системы» стала единственной компанией-участницей.

На замену устаревшим красноярским трамваям придет односекционный, низкопольный электротранспорт, салон которого оборудован камерами видеонаблюдения, климат-контролем, портами для зарядки гаджетов и медиакомплексами. Также трамвай будет удобен как для маломобильных граждан, так и для семей с колясками.