В Красноярске автобус №49 съехал в кювет без водителя, но вместе с тремя пассажирами на улице Стасовой

Фото: МВД

В Красноярске автобус №49 съехал в кювет без водителя, но вместе с тремя пассажирами. ЧП произошло на улице Стасовой, 38. Как сообщили в МВД, к счастью, никто не пострадал.

Оказалось, что водитель транспорта поставил автобус на ручной тормоз и вышел, чтобы осмотреть переднее левое колесо. Пока мужчина пытался понять, что же случилось с автобусом, машина задним ходом покатилась в кювет. Каким образом это произошло – пока неизвестно.

В салоне автобуса находились три пассажира, ЧП обошлось без пострадавших. В настоящий момент автобус возвращен на проезжую часть, движение не затруднено. Сотрудники ГИБДД проверяют техническое состояние транспортного средства и всю необходимую документацию.