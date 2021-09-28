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Спорт28 сентября 2021 7:48

Красноярск примет участие во Всемирном дне ходьбы 3 октября

Спортивный праздник запланирован на ближайшее воскресенье
Юлия КОВАЛЬЮлия КОВАЛЬ
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Фото: крайспорт

Фото: крайспорт

В Красноярске, 3 октября, пройдет спортивный праздник, посвященный Всемирному дню ходьбы. Как сообщают в крайспорте, участниками могут стать все желающие, возрастных и любых других ограничений нет.

Само спортивное мероприятие состоится уже в это воскресенье, 3 октября. Местом проведения выбран парк «Гремячья грива». Регистрация начнется в 11:00, а старт – в 12:00.

Перед началом для всех участников будет проведена массовая разминка. А по завершению праздника организаторы предлагают поучаствовать в специальной викторине.