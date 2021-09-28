Дачные маршруты Красноярска переходят на осеннее расписание с 1 октября 2021

Фото: ИВАНОВА Диана

Красноярские дачные маршруты переходят на осеннее расписание из-за ухудшения погодных условий. Как сообщают в пресс-службе мэрии, с 1 октября 2021 года у автобусов № 18, 18С, 40, 40А, 40С вводится осеннее расписание.

Все сезонные маршруты до 17 октября будут работать по следующему графику:

Фото: администрация Красноярска

Также включительно до 17 октября, будут ездить по своему маршруту автобусы № 19 и № 37, продленные до садовых обществ «Южное» и «Гренада».

С 18 октября перевозку пассажиров продолжат только дачные маршруты № 18 и №40. Они будут работать по выходным дням. С 18 октября у автобусов маршрута №18 конечной остановкой будут «Сады».

Напомним, что график движения можно увидеть в автобусах и на конечных остановках дачных маршрутов.