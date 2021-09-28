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Спорт28 сентября 2021 6:49

Красноярская скелетонистка Юлия Канакина вошла в сотню самых сексуальных женщин России

За представительницу из Красноярска отдали свои голоса 1892 человека
Юлия КОВАЛЬЮлия КОВАЛЬ
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Фото: инстаграм Юлии Канакиной

Фото: инстаграм Юлии Канакиной

Красноярская скелетонистка Юлия Канакина попала в рейтинг самых сексуальных женщин страны по версии мужского журнала MAXIM. В прошлом году Юлия занимала 60 строчку, сейчас она находится на 75 позиции.

С читателями спортсменку познакомили как представительницу олимпийской дисциплины со смешным названием «Скелетон», который в России находится по популярности между метанием ядра и ездой на собачьих упряжках. Этим редакция объяснила себе скромный прошлогодний дебют обладательницы идеального пресса, скелетонистки Юлии Канакиной. А в конце добавили: «Разуй глаза, читатель!».

Напомним, что Юлия Канакина родилась в 1995 году, пришла в скелетон из балета, сейчас входит в состав сборной России.