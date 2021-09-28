В Красноярске задержали подозреваемого, срывавшего золотые цепочки с прохожих в разных районах города

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в серии грабежей золотых цепочек и сумок у прохожих. Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в МВД, преступления совершались на территории Октябрьского, Железнодорожного, Советского районов, а также в Дивногорске.

31-летний мужчина решил улучшить свое материальное положение за счет простых прохожих – он подмечал ювелирные украшение и небольшие сумки, а затем их срывал. Похищенное золото он сдавал в ломбард, а вырученные деньги тратил на себя.

В полиции завели уголовные дела по 5 эпизодам преступления. По статье «Грабеж» ему грозит до 4-х лет лишения свободы.