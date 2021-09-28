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Общество28 сентября 2021 5:26

Жители Красноярска смогут увидеть быт казаков в Доме дружбы народов до 7 октября

Выставка «Казачья горница» работает ежедневно с 9:00 до 21:00
Юлия КОВАЛЬЮлия КОВАЛЬ
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Фото:Дом дружбы народов

Фото:Дом дружбы народов

Жители Красноярска могут посетить выставку в Доме дружбы народов и посмотреть на быт казаков. Как сообщают в учреждении, экспозиции «Казачья горница» доступны для горожан ежедневно до 7 октября с 9 утра и до 21 часа.

Красноярцы смогут познакомиться с историческим прошлым казаков и интересными фактами из их современной жизни. Выставка разделена на два тематических блока. В первом можно увидеть, как казаки осваивали Сибирь, познакомиться с их формой и оружием. А во втором уже узнать, как казаки обустраивали свой быт. Отметим, что экспонаты для выставки предоставили «Сухобузимский районный краеведческий музей» и потомственные семьи казаков.