В Красноярске составили 55 протоколов о нарушении масочного режима с 20 по 26 сентября

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске продолжают следить за тем, чтобы горожане соблюдали масочный режим. Так, за прошлую неделю в краевой столице составлено всего 55 протоколов о не ношении СИЗ в общественных местах. Как сообщают в администрации города, теперь всем «антимасочникам» грозит административный штраф.

Такие рейды, направленные на выявление жителей, находящихся без масок в общественных местах, проводятся ежедневно. Так, за прошлую неделю было проинспектировано 368 объектов, из них 286 объектов торговли и 82 остановочных пункта. На 90 объектах выявлены нарушения. Также специалисты проводят профилактические беседы и объясняют, зачем нужны маски и что грозит тем, кто их не носит.

Напомним, что за не ношение средства защиты органов дыхания физическим лицам грозит штраф в размере до 30 000 рублей.