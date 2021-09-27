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Общество27 сентября 2021 14:04

В Красноярске стартовали продажи безлимитных проездных

Рассчитываться можно во всех видах общественного транспорта, кроме электричек
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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В Красноярске стартовали продажи безлимитных проездных

В Красноярске стартовали продажи безлимитных проездных

Фото: Мария ЛЕНЦ

С 27 сентября в Красноярске стартовали продажи безлимитных проездных для расчета в общественном транспорте. Расплатиться можно во всех автобусах, трамваях и троллейбусах. Рассчитаться проездными можно будет уже с 1 октября.

Напомним, что стоимость месячного абонемента – 2100 рублей. Действовать проездной будет в течение календарного месяца, после чего будет необходимо вновь пополнить счет.

В дептрансе Красноярска пассажирам советуют класть деньги пока новый месяц не начался, так как срок действия заканчивается в последний день каждого месяца.

Приобрести безлимитный проездной можно во всех офисах «Телекомсервиса».