В Красноярске стартовали продажи безлимитных проездных Фото: Мария ЛЕНЦ

С 27 сентября в Красноярске стартовали продажи безлимитных проездных для расчета в общественном транспорте. Расплатиться можно во всех автобусах, трамваях и троллейбусах. Рассчитаться проездными можно будет уже с 1 октября.

Напомним, что стоимость месячного абонемента – 2100 рублей. Действовать проездной будет в течение календарного месяца, после чего будет необходимо вновь пополнить счет.

В дептрансе Красноярска пассажирам советуют класть деньги пока новый месяц не начался, так как срок действия заканчивается в последний день каждого месяца.

Приобрести безлимитный проездной можно во всех офисах «Телекомсервиса».