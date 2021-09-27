В Красноярске стартовали продажи безлимитных проездных
Фото: Мария ЛЕНЦ
С 27 сентября в Красноярске стартовали продажи безлимитных проездных для расчета в общественном транспорте. Расплатиться можно во всех автобусах, трамваях и троллейбусах. Рассчитаться проездными можно будет уже с 1 октября.
Напомним, что стоимость месячного абонемента – 2100 рублей. Действовать проездной будет в течение календарного месяца, после чего будет необходимо вновь пополнить счет.
В дептрансе Красноярска пассажирам советуют класть деньги пока новый месяц не начался, так как срок действия заканчивается в последний день каждого месяца.
Приобрести безлимитный проездной можно во всех офисах «Телекомсервиса».