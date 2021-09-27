На открытом первенстве Красноярска 9-летняя девочка подтянулась 20 раз

Победительница женских соревнований Валерия Иванова. Фото: мэрия Красноярска

На острове Отдыха в Красноярске прошло открытое первенство города по подтягиваниям. В соревновании участие принял 81 участник из Красноярска, Дивногорска, Железногорска и Енисейска.

Состязания прошли в 12-ти возрастных категориях среди мужчин и в абсолютной категории среди женщин.

В итоге среди женщин второй раз подряд первенствовала 9-летняя Валерия Иванова. Она подтянулась 20 раз. Причем, этот результат для нее отнюдь не рекордный. На первенстве 2020 года ей удалось подтянуться 31 раз.

Абсолютным победителем соревнований стал житель Енисейска Андрей Исыпов. На его счету 72 подтягивания.

Абсолютный победитель Андрей Исыпов. Фото: мэрия Красноярска

В категории 60-69 лет первенствовал мировой рекордсмен Николай Каклимов (47 повторений). Удивил и 92-летний ветеран спорта Валентин Киреев, подтянувшийся 6 раз. Полные результаты здесь.

Николай Каклимов. Фото: мэрия Красноярска

- Победители и призеры соревнований в получили заслуженные медали, грамоты и подарочные сертификаты. Всем участникам первенства вручили памятные сувениры, - сообщает пресс-служба мэрии Красноярска.