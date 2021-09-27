В Советском районе Красноярска грузовик выгружал отходы вблизи жилых домов Фото: Мария ЛЕНЦ

КАМАЗ, выгружающий строительные отходы у жилых домов в Советском районе Красноярска заметили местные. Они сразу обратились в минэкологии, сообщает пресс-служба ведомства.

При проверке оказалось, что у водителя нет документов о классе опасности промышленных отходов. Кроме того, у него не было разрешения на транспортировку и передачу мусора, а на автомобиле отсутствовали соответствующие знаки.

- Специалисты ведомства также установили, что строительные отходы на земельный участок сгружались неоднократно. По словам водителя грузовика, территорию таким способом планировали для застройки. Площадь замусоренного участка составила порядка 50 квадратных метро, - сообщают в минэкологии Красноярского края.

Инспекторы начали расследование. Автомобиль помещен на штрафстоянку, а специалисты проводят лабораторные исследования. Нарушителю же предстоит убрать весь мусор.