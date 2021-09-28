Банк Уралсиб запустил сервис онлайн-формирования счетов для малого бизнеса

Банк Уралсиб запустил на своем сайте сервис онлайн-формирования счетов для компаний и индивидуальных предпринимателей – https://schet.uralsib.ru/ .

Сервис позволяет быстро сформировать счет с QR-кодом на сайте Уралсиба, даже не являясь его клиентом. Достаточно заполнить несколько полей или выбрать автозаполнение реквизитов, и счет готов. Есть возможность добавить в него графическую подпись и печать и отправить контрагенту. Реквизиты и сформированные счета можно сохранять в личном кабинете.

Банк Уралсиб активно развивает цифровые сервисы и продукты для бизнеса, формируя комплексную экосистему для предпринимателей, которая включает в себя широкую линейку финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.