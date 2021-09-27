В Таежном впервые прошел экомарафон «День Карабулы»

Фото: Борис АНГАРСКИЙ

Местом сбора участников акции стала живописная поляна у Карабулы, где в теплое время года обычно яблоку негде упасть от желающих отдохнуть и искупаться. С напутственным словом к собравшимся обратилась директор по качеству и экологии БоАЗа Лидия Степанова:

«Сегодня команды БоАЗа собрались на берегу маленькой, но прекрасной речки Карабула, чтобы навести порядок и очистить от всего лишнего, что накопилось за летние месяцы активного отдыха туристов. Для нашего таежного края чрезвычайно важно сохранять всю ту первозданную красоту, которая нас здесь окружает. Всем участникам удачи в этом благородном деле – и пусть победит сильнейший!»

Фото: Борис АНГАРСКИЙ

Волонтеры Молодежного Совета БоАЗа провели с командами инструктаж, вооружили всех участников мешками для мусора, перчатками и прочим необходимым инвентарем и дали старт марафону. Всего в акции приняли участие 10 команд, в каждой по пять человек.

«Для БоАЗа это дебют, наш первый опыт участия в общекорпоративном экомарафоне РУСАЛа под названием «День реки», который объединил сегодня 99 команд в разных уголках страны- отметила руководитель пресс-службы БоАЗа Татьяна Каминская, - я очень рада, что мы приобщились к такому прекрасному событию. Кому как не нам – самому экологичному алюминиевому производству – участвовать в экомарафонах».

За каждой командой был закреплен свой участок и волонтер-организатор, который вел подсчет собранного мусора. Работали быстро и слаженно, слушая прямую специальную трансляцию радио РУСАЛ FM, что создавало атмосферу праздника и причастности к большому общему делу. Традиции эковолонтерства были заложены много лет назад основателем компании РУСАЛ Олегом Дерипаска. В этом году «День реки» стал юбилейным, уже десятым по счету, в нем приняли участие 99 команд из разных уголков страны.

Фото: Борис АНГАРСКИЙ

За почти двухчасовой марафон у Карабулы вдоль дороги было собрано более 300 мешков с мусором. После подведения итогов победителей, собравших больше всего мусора, наградили ценными призами.