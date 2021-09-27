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Общество27 сентября 2021 12:55

В 39 школах Красноярска выявлены случаи заражения коронавирусом

Школы продолжают переходить на удаленку
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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В 39 школах Красноярска выявлены случаи заражения коронавирусом

В 39 школах Красноярска выявлены случаи заражения коронавирусом

Фото: Мария ЛЕНЦ

В красноярских школах обнаружен коронавирус. Как сообщает «ТВК Красноярск», случаи заражения ковидом зафиксированы в 39 учреждениях. На дистант в общей сложности перешли 67 классов.

Так, в школе №18 на дистант перевели 3 класса. В приказе директор школы сообщает, что на удаленку учеников отправляют из-за распространения ковида среди школьников и учителей.

Добавим, что глава краевого Роспотребнадзора заявил, что причин для массового перевода школ в режим дистанта пока нет.