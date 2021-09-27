352 человека заразились коронавирусом за сутки в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

27 сентября в Красноярском крае диагноз «коронавирус» подтвердился у 352 человек. За все время в регионе зафиксировано 114 968 случаев заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 354 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 101 778 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 22 человек. Общей сложности от болезни скончались 5 760 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 26 790 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 2 499 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 2 506. Проведено тестов на коронавирус всего 3 685 327 из них за последние сутки 4 315, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.