В Красноярском крае загрязнителей реки Кувай оштрафовали на 150 тысяч рублей. Фото: прокуратура Красноярского края

О загрязнении реки Кувай в Манском районе Красноярского края стало известно еще в октябре 2020 года. Компания «Сибирские сельские машины» сбросила сточные воды из технологического отстойника в реку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Это привело к тому, что концентрация взвешенных частиц оказалась выше нормы в 25 раз, а железа – в 27,3 раза. Сумма ущерба составила 828 тысяч рублей. Прокуратура же направила иск о взыскании суммы ущерба.

- По материалам прокуратуры организация привлечена к ответственности по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение правил охраны водных объектов) в виде штрафа 150 тысяч рублей. Кроме того, на контроле прокуратуры находится расследование уголовного дела, возбужденного следственным органом по статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ), - сообщает прокуратура Красноярского края.

Однако в сентябре 2021 года река Кувай вновь оказалась загрязнена. Сейчас на водном объекте продолжаются лабораторные исследования.