В Красноярске на Вавилова водитель на «зебре» сбил женщину и 7-летнего ребенка. Фото: ГИБДД Красноярск

27 сентября в 12:00 часов на улице Вавилова 66-летний водитель сбил двух человек: 63-летнюю женщину и 7-летнего ребенка. Об этом сообщает ГИБДД Красноярска. Жесткое ДТП попало на видео.

На кадрах видно, что женщина и ребенок переходят проезжую часть по «зебре». Внезапно на середине пути их сбивает автомобиль. Удар был такой силы, что пострадавшие разлетелись в стороны и не двигались после того, как упали на асфальт.

В ГИБДД сообщают, что пешеходы выжили. Сейчас они находятся в больнице с травмами. В ведомстве передают, что авария произошла по причине того, что водитель легковушки попал в «слепую» зону:

- На видеозаписи видно, как водитель грузовика предоставил преимущество в движении пешеходам в первой полосе. 66-летний водитель «Ниссан», двигаясь во второй полосе, оказавшись в «слепой зоне», не обратил внимания на остановившийся грузовик, в итоге наехал на переходивших дорогу, - поясняют в госавтоинспекции.

Сейчас на месте аварии работают полицейские. Сотрудники ГИБДД напоминают водителям, что перед нерегулируемым пешеходным переходом сбрасывать скорость необходимо заранее.