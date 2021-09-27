Красноярцев приглашают в сквер «Солнечная поляна» сдать макулатуру и высадить деревья

В Красноярском крае продолжается осенний экомарафон «Зеленая неделя», организованный «Зеленой дружиной СГК» при поддержке «Комсомольской правды». Во вторник, 28 сентября, дружинники приглашают жителей Солнечного и всех желающих в сквер «Солнечная поляна».

С вашей помощью в сквере появятся рябиновые и яблоневые аллеи. Саженцы и инвентарь предоставит «Зеленая дружина СГК». Начало в 10.30 возле новой сцены.

Также с 10.30 до 11.30 в парке будет организован благотворительный сбор макулатуры. Все вырученные средства «Зеленая дружина» направит «КРОО «Друг».

Кроме того, 28 и 29 сентября, в «Зеленой неделе» примут участие красноярские школы - №144 и №155. Здесь будут высажены 64 рябины и яблони. Школы также включаются в сбор макулатуры.

Подробный репортаж об осеннем этапе экомарафона в городах края читайте в еженедельном выпуске «Комсомольская правда» 6 октября.

Фотоистории экомарафона смотрите здесь https://vk.com/greenbrigade