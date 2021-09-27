В девяти домах Красноярска капремонт ведется с отставанием от графика Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратура выяснила, что в 9 из 28 домах в Красноярске капремонт проходит с нарушением сроков. Еще в 17 домах капремонт не начат, так как договоры с подрядчиками на разработку проектно-сметной документации расторгнут. Об этом сообщает надзорное ведомство.

- Краткосрочным планом реализации регпрограммы капремонта общего имущества в домах, расположенных в Красноярске, на 2020-2022 гг. (с учётом остатка прошлых лет), предусмотрено завершение ремонта в 961 домах до конца 2022 года, темпы реализации составляют 73,5%, - передает прокуратура Красноярского края.

Таким образом, прокуратура внесла представление заказчику работ МКУ «Управлению по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления». Кроме того, руководителя организации предостерегли о том, что в 11 домах необходимо закончить ремонт крыши до наступления холодов.