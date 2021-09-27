В Красноярске больше 31 тысячи человек приняли участие в осеннем общегородском субботнике

В день общегородской уборки из города вывезли 3789 кубометров мусора. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Фронт работ определяли управляющие компании и районные администрации. Даже погода помогла добровольцам, с утра в городе было тепло и солнечно. Волонтеры вышли наводить чистоту во дворах, на территориях, прилегающих к предприятиям и организациям, на городских пространствах. Вместе с красноярцами на субботник вышел мэр Сергей Ерёмин. Глава города принял участие в уборке территорий по улице Калинина.

- Не устану повторять: субботник – дело добровольное! И это мероприятие важно не только для наведения порядка, но для объединения всех красноярцев. Был рад видеть семьи, коллективы, компании соседей, друзей, которые с улыбкой, на позитиве наводили чистоту в нашем большом городском доме. Спасибо всем красноярцам, кто принял участие в субботнике и посвятил своё время городу! – отметил глава города.

Особое внимание в ходе уборки уделили берегам рек. В день субботника по всей стране проводили акцию по очистке территорий водоемов. В Красноярске добровольцы приводили в порядок участки на острове Отдыха, острове Молокова, на набережных Енисея и возле малых озер внутри микрорайонов.

Осенний субботник – это только часть масштабной уборки города. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В день общегородской уборки из города вывезли 3789 кубометров мусора. С заборов, фасадов, опор и ограждений добровольцы убрали более 1,5 тысяч листовок с несанкционированной рекламой, очистили городские поверхности от 124 граффити.

Грузить и вывозить мусор вышли сотрудники и техника муниципальных предприятий. В день субботника мешки вывозили 80 спецмашин. Собранный мусор продолжат вывозить в течение недели, контролируют этот вопрос администрации районов. Именно туда можно сообщить, если где-то мешки еще не собрали. Сделать это можно любым доступным способом, включая социальные сети.

Осенний субботник – это только часть масштабной уборки города. Сотрудники муниципальных предприятий в ближайшие недели также будут активно готовить к зиме, цветники, памятники и мемориальные комплексы и другие территории и объекты городского благоустройства.

Участие добровольцев и активистов в любых благоустроительных работах и акциях по наведению чистоты в Красноярске всегда только приветствуется. Если у вас есть подобные инициативы или идеи обратиться в любой момент можно в администрации районов.