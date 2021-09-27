В Красноярском крае прививку от гриппа сделали уже более 250 тысяч человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае от гриппа вакцинировались уже более 250 тысяч человек. Напомним, что в Красноярске и ряде городов края работают внебольничные пункты вакцинации от гриппа. Об этом в своем телеграм-канале сообщает глава краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяева.

Глава ведомства отметил, что оснований для перехода на дистанционное обучение в школах нет. Переход на дистант возможен, если в школе или классе более 20% учеников заболели ОРВИ:

- При этом каждый случай заболевания коронавирусной инфекцией является основанием для введения подобных мероприятий в конкретном классе. Между тем, в образовательных учреждениях по-прежнему должны строго соблюдаться все мероприятия по профилактике заболеваний ОРВИ и COVID-19, - сказал Дмитрий Горяев.