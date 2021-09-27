В Дивногорске пьяный мужчина разбил две машины, празднуя свой день рождения. Фото: МВД по Красноярскому краю

Жителя Дивногорска Красноярского края оштрафовали за повреждение двух машин 25 августа. Об этом сообщает пресс-служба красноярской полиции.

25 августа в МВД обратились жители Дивногорска, которые сообщили, что их автомобили кто-то разбил. Полицейские взялись за дело и вскоре вышли на подозреваемого. Им оказался 32-летний дивногорец.

Выяснилось, что мужчина отмечал свой день рождения, а когда гости ушли, решил прогуляться по улице. Просто ходить имениннику было скучно, поэтому он взял камень и бросил его в лобовое стекло припаркованной машины. Увидев на своем пути еще один автомобиль, он схватил кирпич и разбил им окно машины.

Фото: МВД по Красноярскому краю

- В отношении дивногорца сотрудниками полиции составлены протоколы по ст. 7.17 КоАП РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества), - сообщают в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.