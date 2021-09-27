В Ачинске приняли отставку председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты Фото: Мария ЛЕНЦ

24 сентября в Красноярском крае во время очередного заседания ачинского Горсовета было принято решение принять отставку председателя КСП Елены Слезко и аудитора Анна Гладковой. Об этом сообщает «Запад24».

Все дело в принятии 255-ФЗ, который вносит изменения в основной закон, регулирующий работы контрольно-счетных органов. В силу изменения вступают 30 сентября.

Суть изменений в следующем. По действующему законодательству, председателем и аудитором КСП может быть муниципальный служащий. Однако нововведение запрещает это. С 30 сентября указанные выше должности могут занимать лица, замещающие муниципальную должность.