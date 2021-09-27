Во время субботника 25 сентября красноярцы собрали 3 800 кубометров мусора

Во время субботника 26 сентября красноярцы собрали 3 800 кубометров мусора Фото: ИВАНОВА Диана

25 сентября в Красноярске состоялся общегородской субботник. На улицы города для уборки территорий вышли 30 тысяч красноярцев. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Если говорить в цифрах, то результаты субботника следующие:

- собрано 3 800 кубометров мусора (380 КАМАЗов);

- ликвидировано 1 500 листовок и прочих атрибутов незаконной рекламы;

- стерто 124 граффити.

Посодействовала проведению субботника и погода. 26 сентября в Красноярске было около +10 градусов и без осадков. В мэрии Красноярска также подчеркнули, что чисто не там, где не мусорят, а там, где не убирают.

Напомним, что осенний субботник – это ежегодное мероприятие, ставшее традицией в Красноярске. Тысячи красноярцев выходят на субботник с 2009 года.