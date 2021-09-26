Мэр Красноярска Сергей Еремин отчитался о благоустройстве правобережья города. Фото: Инстаграм/Сергей Еремин
Мэр Красноярска Сергей Еремин в своем инстаграм-аккаунте отчитался перед горожанами об итогах благоустройства правобережья. Он показал свои подписчикам обновленные скверы и парки.
Фото: Инстаграм/Сергей Еремин
Так, возле торгового центра «Красноярье» обновили набережную и установили там качели.
Фото: Инстаграм/Сергей Еремин
Также закончился ремонт бульвара Маяковского. Там появился современный детский городок, уложена аккуратная брусчатка, установлены фонари и урны.
Фото: Инстаграм/Сергей Еремин
Качели появились и возле остановки ТЮЗ. Там активно отдыхают горожане.
Новое покрытие, скамейки и фонари появились на площади Светлова.
Фото: Инстаграм/Сергей Еремин
Сквер на улице Судостроительной также стал уютнее. Там оборудовали место для тихого отдыха и настольных игр.
В сквере на Борисевича установили площадку для роллеров и скейтеров, а на Каменном квартале завершено благоустройство сквера «Ярцевский».