Мэр Красноярска Сергей Еремин отчитался о благоустройстве правобережья города. Фото: Инстаграм/Сергей Еремин

Мэр Красноярска Сергей Еремин в своем инстаграм-аккаунте отчитался перед горожанами об итогах благоустройства правобережья. Он показал свои подписчикам обновленные скверы и парки.

Фото: Инстаграм/Сергей Еремин

Так, возле торгового центра «Красноярье» обновили набережную и установили там качели.

Фото: Инстаграм/Сергей Еремин

Также закончился ремонт бульвара Маяковского. Там появился современный детский городок, уложена аккуратная брусчатка, установлены фонари и урны.

Фото: Инстаграм/Сергей Еремин

Качели появились и возле остановки ТЮЗ. Там активно отдыхают горожане.

Новое покрытие, скамейки и фонари появились на площади Светлова.

Фото: Инстаграм/Сергей Еремин

Сквер на улице Судостроительной также стал уютнее. Там оборудовали место для тихого отдыха и настольных игр.

В сквере на Борисевича установили площадку для роллеров и скейтеров, а на Каменном квартале завершено благоустройство сквера «Ярцевский».