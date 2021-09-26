21 человек скончался от коронавируса в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае сохраняется стабильно высокая заболеваемость коронавирусом. За сутки инфекция подтвердилась у 351 жителя региона. Выздоровели 355, сообщили в Оперативном штабе.

По информации ведомства, от болезни погиб 21 человек за минувшие минувшие 24 часа. Всего с начала пандемии в регионе скончались 5 738 человек.

Диагноз «коронавирус» за все время пандемии был поставлен 114 616 жителям края. Выздороветь смогли 101 424 человека.