Жителя Железногорска подозревают в краже денег у пожилой соседки Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

На жителя Железногорска завели уголовное дело за кражу денег из квартиры соседки. Пожилая женщина заявила в полицию, когда обнаружила, что из ее квартиры пропала большая часть пенсии, сообщили в ГУ МВД Красноярского края.

В общей сложности, потерпевшая лишилась 20 тысяч рублей. Вора ловили по горячим следам.

- Стражи порядка установили, что в день, предшествующий обращению, заявительница надолго уезжала из дома. Своими планами одиноко проживающая пенсионерка поделилась с соседом, который иногда за символическую плату помогал ей с решением бытовых вопросов. Сотрудники полиции задержали 33-летнего мужчину и доставили его в отдел полиции, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Отпираться на допросе мужчина не стал. Признался, что толкнул дверь, та оказалась не заперта. В одной из комнат он нашел деньги в коробке из-под конфет. Всю сумму он спустил на ремонт своего ноутбука, новые кроссовки и вернул долг знакомой.

- Сотрудниками полиции у подозреваемого были изъяты 15 тысяч рублей, а также ноутбук. В ближайшее время материальный ущерб, причиненный потерпевшей, будет полностью компенсирован, - добавили в городской полиции.

Задержанному грозит до пяти лет колонии. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.