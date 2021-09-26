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Происшествия26 сентября 2021 7:27

Красноярку отправят под суд кражу быттехники из арендованной квартиры

Она вынесла оттуда оборудования на 55 тысяч рублей
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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Красноярку отправят под суд кражу быттехники из арендованной квартиры

Красноярку отправят под суд кражу быттехники из арендованной квартиры

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноярске отправят под суд женщину, обворовавшую арендодателя квартиры, которую она сняла. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.

Выяснилось, что красноярка вовремя не заплатила за жилье. Хозяйка пришла туда и увидела, что на месте нет бытовой техники: стиральной и швейной машинок, а также двух телевизоров. В общей сложности ущерб составил 55 тысяч рублей.

- При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение злоумышленницы и задержали ее. Как выяснилось, безработная красноярка сбыла похищенную бытовую технику, а вырученные деньги потратила на личные нужды, - рассказали в ведомстве.

На женщину завели уголовное дело по статье «Кража, с причинением значительного ущерба гражданину». Красноярке грозит до 5 лет лишения свободы.