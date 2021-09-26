Красноярцев ждет холодная и дождливая рабочая неделя Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцев ждет холодная и дождливая рабочая неделя. Столбики термометров не поднимутся выше + 9 градусов.

Так, 27 сентября, горожанам стоит захватить с собой зонтики. Днем будет идти дождь и до +7 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -1 градуса. В темное время суток возможен мокрый снег. Скорость северо-западного ветра составит 2 метра в секунду.

Во вторник днем потеплеет до +5 градусов, а ночью вновь наступит заморозок: -1 градус. Осадков не ожидается. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-3 метра в секунду.

В среду без осадков, скорость восточного ветра также останется 2-3 метра в секунду. Днем всего +4 градуса, ночью до -2.

Четверг, 30 сентября, станет самым теплым днем на неделе. В светлое время суток ожидается до +9, ночью до +1. Ночью возможен мокрый снег. Юго-восточный и западный ветер 1-2 метра в секунду.

Первый день октября встретит красноярцев дождем и прохладой. Днем +6, ночью +1. Скорость юго-западного время достигнет 5 метров в секунду.