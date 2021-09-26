Красноярский Роспотребнадзор перечислил продукты, помогающие восстановиться после коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский Роспотребнадзор дал советы по питанию для тех, кто перенес коронавирус. В перечне продуктов особого внимания удостоились бобовые.

—Бобовые, особенно нут, фасоль, чечевица – источник легкоусваиваемого растительного белка и таких микроэлементов, как медь и цинк. Также не стоит исключать из меню различные растительные масла и орехи, - отметили в ведомстве.

Также в постковидный период стоит употреблять цельнозерновые крупы. Именно они обеспечивают поступление в организм пищевых волокон, необходимых для нормальной работы желудочно-кишечного тракта. Кроме того это источник энергии и витаминов группы В.

— Для восстановления после коронавируса очень важно правильно питаться — в рацион должны входить также фрукты, овощи и ягоды, а также рыба и кисломолочные продукты, сказали в Роспотребнадзоре региона.