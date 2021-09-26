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Политика26 сентября 2021 5:48

Сергей Батурин уволен с поста полпреда губернатора Красноярского края

Распоряжение об этом подписал Александр Усс
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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Сергей Батурин уволен с поста полпреда губернатора Красноярского края. Фото: стоп-кадр

Сергей Батурин уволен с поста полпреда губернатора Красноярского края. Фото: стоп-кадр

Проработав чуть более года на посту полпреда губернатора Красноярского края, Сергей Батурин принял решение уйти в отставку. О кадровых перестановках в аппарате управления сообщили в правительстве региона.

Окончательно Батурин покинет пост 5 октября. До этого он будет находиться в ежегодном отпуске.

— Батурину Сергею Владимировичу, полномочному представителю Губернатора Красноярского края, предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск на 37 календарных дней с 30 августа по 5 октября 2021 года с последующим освобождением от замещаемой должности 5 октября 2021 года по собственному желанию, — говорится в сообщении правительства.

Полпредом губернатора в Норильске Батурин стал в сентябре 2020 года.