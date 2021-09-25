В Красноярске мошенница работала астрологом, тарологом и психологом Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске следователи полиции завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы. Женщина была «от скуки на все руки» - чтобы обмануть доверчивых горожан, притворялась психологом, тарологом, астрологом, даже преподавателем танцев. Но коронной фишкой у нее были инвестиции.

- Она выстраивала с клиентами доверительные отношения и предлагала вкладывать деньги в якобы прибыльные инвестиционные проекты. Женщина рассказывала, что приобретает на бирже акции различных предприятий и затем продает их по выгодной цене, получая доход от 10 до 50% от вложенной суммы, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в полиции города.

И так умело она обрабатывала потерпевших, что они отдавали ей свои кровные. 19 человек доверили ей накопления в размере от 65 тысяч до 2 миллионов рублей. Общая сумма ущерба превысила 8 миллионов рублей. В начале 2020 года обвиняемая перестала выходить на связь с клиентами и они забили тревогу.

В настоящее время уголовное дело утверждено прокурором и направлено в суд. Женщине грозит до 6 лет лишения свободы.