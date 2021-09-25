Красноярский супермаркет заплатит штраф 20 тысяч рублей за обсчет покупателя Фото: Мария ЛЕНЦ

Владелец известной сети супермаркетов должен будет заплатить штраф за то, что в одной из его торговых точек обсчитали покупателя. И попытка компании оспорить и отменить этот административный штраф в арбитражном суде осталась без удовлетворения, ей в этом отказали.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, в ведомство обратился покупатель и рассказал, что приобрел в «Магните» товар на общую сумму 159 рублей 99 копеек. Это была туалетная бумага – 12 рулонов. Однако на кассе с него взяли на 60 рублей больше – 219 рублей 99 копеек. Видимо, разобраться мирно у сторон не получилось. В результате потребитель решил отстоять свои права, пришел в Роспотребнадзор и написал там свое заявление. Для супермаркета ошибка на 60 рублей обернулась штрафом в 20 тысяч рублей.