В Норильске вынесли приговор по делу о гибели женщины под рухнувшей крышей. Фото: следком

В Норильске суд вынес приговор по делу о гибели женщины под рухнувшей с многоэтажки крышей. И еще одна жительница города получила тяжелые травмы. Более пяти лет прошло с момента трагедии. Произошла она 23 марта 2016 года.

Напомним ее обстоятельства. Во время сильного ветра, которые часто происходят в Северном городе, порывом сорвало кровлю одного из домов и сбросило вниз. 33-летняя норильчанка стояла возле подъезда и удар пришелся на нее. Неподалеку находился автомобиль, в котором сидели двое мужчин и 56-летняя женщина. Мужчинам повезло, они пострадали незначительно, а вот их спутница долгое время провела в больнице на лечении.

В результате долгого расследования эксперты сошлись на том, что строительная конструкция, на которую крепилась кровля, не была восстановлена после предыдущего урагана (он был 21 марта, за два дня то трагедии). Главный инженер управляющей компании и начальник ремонтно-эксплуатационного участка не организовали и не провели ремонт стропильной конструкции. Отчего они не выдержали новых порывов ветра.

Приговором суда каждому подсудимому назначено наказание в виде ограничения свободы на срок три года. Приговор пока не вступил в законную силу.