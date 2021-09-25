В Красноярском крае за сутки выявили 350 новых случаев коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на 12 часов 25 сентября 2021 года в Красноярском крае зарегистрировано всего 114 265 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 350 случаев заболевания.

Неизменным лидером антирейтинга остается миллионный Красноярск, за сутки в нем зафиксировали 61 новый случай заболевания. 36 новых случаев – в Минусинске, по 32 случая – в Ачинске и Норильске. И 19 новых заболевших – в Бородино.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 26 847 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 2 485 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 2 599. Проведено тестов на коронавирус всего 3 673 014 из них за последние сутки 8 645.

В эту статистику не включены закрытые города Железногорск и Зеленогорск. Обновленной информации по Железногорску на этот час нет. В другом городе всего заболевших с начала пандемии – 6 012 человек, из них за минувшие сутки – 14. Всего выздоровевших – 5 639, в том числе за сутки – 6.