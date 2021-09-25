В Красноярске директора управляющей компании подозревают в махинациях на 9 миллионов рублей. Стоп-кадр видео

В Красноярске сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции выявили факты финансовых махинаций, совершенные директором одной из управляющих компаний города. На него завели два уголовных дела по статьям «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» и «Мошенничество».

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в полиции города, с июня 2016 по октябрь 2018 года подозреваемый не перечислил на счета ресурсоснабжающих организаций 1 миллион рублей. Деньги ушли налево, были потрачены на нужды, не связанные с обслуживанием жилых домов.

Второй эпизод обернулся для бюджета города потерей 8 миллионов рублей. В июне 2018 года руководитель УК заключил договор с администрацией Ленинского района на получение субсидий. Он предоставил поддельные копии платежных поручений – якобы он выплатил деньги подрядчикам за благоустройство дворов.

Что грозит слишком предприимчивому управленцу: по одной статье до 5 лет, по второй – до 10 лет лишения свободы.