Задержанных в Красноярск скинхедов отправили под арест Фото: Мария ЛЕНЦ

Задержанных в Красноярске скинхедов отправили под арест, такое решение принял суд по ходатайству следствия. Напомним, что их подозревают в экстремизме, а их организатора – еще и в создании экстремистского сообщества. Задержаны пока пятеро, шестого участника группировки разыскивают. Также устанавливаются личности других причастных.

По предварительной версии не позднее февраля 2021 года 19-летний житель Красноярска сколотил группировку единомышленников, в нее вошли молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет. Скинхеды начали приобретать запрещенную литературу и атрибуты, запасались оружием. Огнестрелов приобрести не успели, но у них при обысках обнаружили немало холодного оружия и сигнальный пистолет.

Установлено, что первое нападение совершено в июне текущего года, второе – в июле. Пострадали двое парней – 16 и 18 лет. Мотивы нападения идеологические. Что кроется под этим, следствие не уточняет, но известно, что у скинхедов в списке стоял пунктик в отношении неформальной молодежи, которая старается выделиться внешним видом и поведением (хотя при этом совершенно не опасна для общества).

В августе от рук националистов пострадал еще один, 17-летний юноша, его избили потому, что был выходцем из Средней Азии. Вышли на след скинхедов сотрудники регионального управления ФСБ. Уголовное дело расследует следком.