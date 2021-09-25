В Красноярске из-за коронавируса школьников начали вновь переводить на удаленку Фото: Мария ЛЕНЦ

Нравится это родителям или нет, но школьников вновь начали переводить на дистанционное обучение. Причиной по-прежнему является коронавирус. Только если полтора года назад среди детей не было выявлено ни одного случая ковида, существовавший тогда первый штамм их не трогал, то сейчас это реальность. Положительные тесты начали выявлять с лета, когда школьники выезжали на отдых в лагеря.

В настоящее время на карантине уже несколько классов – в гимназии «Универс», гимназии №6 и школе № 10. Там у нескольких детей подтвердилось наличие коронавирусной инфекции, о чем сообщают сами родители. Пока классы отправили по домам на две недели. Дальше решение будет приниматься по ситуации.

Не исключено, что следом за указанными учебными заведениями на карантин будут переходить другие, даже если там не будет подтвержденных случаев заболевания ковидом.