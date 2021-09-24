Полицейские из Красноярского края накрыли домашнюю нарколабораторию

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В Кежемском районе Красноярского края полицейские обнаружили в доме наркодилера серьезную лабораторию, где он заготавливал крупные партии марихуаны. Как сообщают в МВД, мужчина был пойман на сбыте наркотических веществ.

В момент задержания при наркоторговце было 6 граммов марихуаны. В его нарколаборатории обнаружилось 3,2 килограмма наркотиков. Было заведено уголовное дело по двум статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере».

Сейчас 34-летнему мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Но правоохранители также решают вопрос о заведении еще одного уголовного дела, на этот раз по факту культивации и производства наркотических средств.