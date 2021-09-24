ВТБ снижает ставки по ипотечным госпрограммам

С 24 сентября ВТБ улучшает условия по ипотеке с господдержкой и семейной ипотеке. Дополнительные дисконты доступны заемщикам, которые оформляют сделки в цифровых каналах банка.

По ипотеке с господдержкой скидка в 0,3 п.п. доступна заемщикам, оформляющим кредит через цифровой кабинет на сайте банка или в других дистанционных каналах. Теперь они могут дополнительно уменьшить ставку при использовании цифровых услуг в ходе сделки – например, сервиса безопасных расчетов и электронной регистрации.

Аналогичная система дисконтов вводится и по семейной ипотеке. Максимальная сумма кредита по программе – 12 млн рублей в Москве и области и Санкт-Петербурге и Ленобласти, 6 млн – в остальных регионах.

Кроме того, в рамках программа «Дальневосточная ипотека» для клиентов ВТБ ранее была установлена минимально возможная ставка на весь срок кредита. Заемщиками могут стать семьи, приобретающие недвижимость в регионах ДФО (возраст обоих супругов – не старше 35 лет), а также одинокие родители не старше 35 лет с ребенком до 18 лет.

«Фокус госпрограммы после ее модернизации направлен, в первую очередь, на социальные категории населения. Сейчас самые выгодные условия при проведении сделок будут доступны семьям с детьми и пользователям цифровых сервисов. Для ВТБ это приоритетные направления розничного бизнеса. Поэтому несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ и общее изменение рыночных ставок, мы улучшаем условия ипотеки в этих сегментах. Рассчитываем, что ими смогут воспользоваться тысячи наших клиентов», — комментирует вице-президент, начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Михаил Сероштан.