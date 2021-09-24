Клиенты Tele2 выбирают книги о детской психологии и воспитании

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, зафиксировал 30%-й рост регистраций в книжном сервисе по подпискеMyBook среди своих клиентов летом этого года. В лидерах по количеству прочтений оказались книги о детской психологии – бестселлеры от Андрея Курпатова и Людмилы Петрановской. Клиенты проявили повышенный интерес к учебной литературе и произведениям из школьной программы. В топе прочтений – «Война и мир» Льва Толстого, учебник по истории России Александры Ишимовой и музыкальный спектакль о строении человеческого организма.

Наиболее востребованными категориями стали книги о детской психологии и поведении. Лидер по прочтениям – исследовательская работа «Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка» семейного психолога Людмилы Петрановской. Это книга о том, как отношение родителей влияет на жизнь ребенка с момента появления на свет и как оно может сказаться на его будущем. Второй в рейтинге оказалась книга-инструкция Виктории Дмитриевой «Это же ребенок! Школа адекватных родителей» о воспитании детей 3-7 лет. Третьим по количеству прочтений стал бестселлер «Счастливый ребенок. Универсальные правила» Андрея Курпатова. В нем автор рассказывает, как формируется мозг ребенка, его эмоциональная сфера и умение принимать осмысленные решения. Здесь есть четкие рекомендации, как совместить воспитательные задачи со счастьем родительства.