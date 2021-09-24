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Общество24 сентября 2021 6:54

Молодежные Дельфийские игры пройдут в Красноярском крае в 2022 году

Юные таланты России прибудут в Красноярск в начале мая следующего года
Юлия КОВАЛЬЮлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске пройдут молодежные Дельфийские игры. Уже назначена дата проведения – май 2022 года. Об этом сообщил глава агентства молодежной политики края Денис Антонов в своем инстаграм аккаунте.

Руководитель ведомства заявил, что «этот вопрос уже проработан».

Дельфийские игры – ежегодное мероприятие в форме соревнований. Создано для выявление и поддержки творчески одаренной молодежи страны.

Напомним, что в феврале 2022 года в крае пройдет зимний фестиваль массового студенческого спорта. Соревнования будут проходить на объектах Универсиады.