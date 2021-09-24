Красноярский ХК «Сокол» обыграл пермский ХК «Молот» со счетом 3:2

Фото: ХК СОКОЛ

Красноярский хоккейный клуб «Сокол» 23 сентября уверенно обошел пермский «Молот» со счетом 3:2.Сибиряки уверенно обошли лидера турнирной таблицы ВХЛ и довели свою победную серию до 4-х матчей.

Главный тренер «крылатых» Павел Десятков отметил, что игра далась ребятам нелегко, для его подопечных это был тяжелый матч с серьезным соперником. Но самое главное, что красноярцы забили нужные голы и оказались победителями в этом матче.

Пермский же тренер, наоборот, уверен, что эта игра была на равных, несмотря на серьезный разрыв в турнирной таблицы. ХК «Молот» возглавляет список команд, а наши «Соколы» сейчас находятся на 15 месте.

Напомним, что следующая игра у красноярцев пройдет также на домашнем льду «Платинум-Арены». Матч состоится 25 сентября, противником станет команда «Торос».