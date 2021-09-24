В Россельхозбанке появились новые монеты с символом 2022 года

Серебряную монету весом 31,1 грамма с изображением полосатой кошки можно купить по предварительному заказу в любом отделении банка (кроме с. Сухобузимское). Цена – 6500 рублей. Коллекционная монета выполнена в двух разных вариантах. На одном изображён крадущийся тигр, на другом – хищник отдыхает.

«Думать о новогодних подарках для родных, друзей, коллег и партнёров по бизнесу лучше заранее, не дожидаясь праздничной суматохи. Россельхозбанк уже сейчас позаботился о памятных сувенирах для наших клиентов. В Красноярском филиале в наличии серебряные монеты с изображением тигра, ожидается также поступление золотых. Этот драгоценный подарок можно хранить и беречь всю жизнь. А со временем он только увеличит свою ценность и станет достойным вложением для любого коллекционера», - рассказала директор Красноярского филиала Россельхозбанка Наталья Михайлова.

Ценителям редких монет лучше поторопиться, количество коллекционных экземпляров ограничено!

Также продолжается продажа слитков драгметаллов – золота и серебра -- различной граммовки от 1 до 1000 граммов и выкуп от 1 до 500 граммов. Эту операцию можно выполнить только в двух филиалах банка: в Красноярске на ул. Перенсона, 33 и в Абакане по адресу ул. Чертыгашева, 72Л. Цены на слитки варьируются в зависимости от стоимости металла на финансовых рынках.