В Красноярске появилась информация о нападении на двух школьниц Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске появилась информация о том, что двое неизвестных напали на двух девочек, учениц начальных классов. И, якобы угрожая ножом, похитили у них ранцы. Все это произошло неподалеку от школы в Центральном районе города.

В пресс-службе полиции города рассказали, что после того, как поступил звонок в дежурную часть, на место тут же выехала следственно-оперативная группа. Она устанавливает все обстоятельства случившегося, опрашивает очевидцев. Со школьницами и их родителями общаются инспекторы по делам несовершеннолетних.

Что касается подозреваемых, то мужчины задержаны по горячим следам сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Пока это все, что известно на данный час. Остается непонятным, был ли на самом деле факт угрозы ножом или нет, применялось ли к девочкам насилие. Подробности будут известны позднее, после выяснения всех обстоятельств.