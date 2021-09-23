В Красноярске продолжается модернизация самой мощной подстанции в Сибири

Уже установлено порядка 40 единиц подстанционного оборудования, адаптированного для сложных условий сибирского климата. Фото предоставлено компанией

В Красноярске реконструируют самую мощную в Сибири подстанция 500 кВ «Красноярская».

– Подстанция была построена в 1963 году для передачи электроэнергии от Красноярской ГЭС в краевой центр. Долгие годы ее модернизация сдерживалась отсутствием дублера – подстанции, способной обеспечить потребителей электроэнергией на время проведения работ, – рассказал заместитель директора - главный инженер Красноярского предприятия «Россети ФСК ЕЭС» Анатолий Блаженков. – С вводом новой подстанции 500 кВ «Енисей» мы смогли вплотную заняться техническим перевооружением «Красноярской».

Работы здесь начались весной текущего года. Сейчас на подстанции устанавливают коммутационные аппараты нового поколения. В общей сложности уже установлено порядка 40 единиц подстанционного оборудования, адаптированного для сложных условий сибирского климата. Главные изменения коснутся схемы открытого распределительного устройства 500 кВ.

Реконструкция подстанции идет полным ходом. Фото предоставлено компанией

– Уже сейчас проделана большая работа: установлены два новых элегазовых выключателя, а также разъединители полупантографного типа, трансформаторы тока и напряжения, - отметил начальник электроподстанции 500 кВ «Красноярская» Игорь Гавриш. – Новое оборудование надежно, компактно, пожаробезопасно и может эксплуатироваться порядка 30 лет. Модернизация повысит надежность работы объекта, и как следствие, стабильность электроснабжения центральных районов края, в том числе города Красноярска.

Добавим, что полное завершение работ планируется в 2022 году.