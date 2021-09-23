В Красноярске суд постановил снести декоративный забор на берегу Базаихи. Фото: пресс-служба прокуратуры

В Красноярске суд постановил снести забор частного домовладения, который вплотную примыкает к реке Базаихе, то есть в нарушение законодательства находится в водоохраной зоне.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, была проведена проверка в районе садового некоммерческого товарищества «Полянка». В непосредственной близости к реке обнаружили декоративное ограждение. Оно выходит за пределы отведенного участка, следовательно, имеет место самовольный захват территории. Из-за этого перекрыт свободный доступ к воде.

Прокуратура направила в суд исковое заявление к собственнику земельного участка. Потребовала демонтировать незаконно установленный забор. И, как уже сказано, суд этот иск удовлетворил. Если владелец сам не захочет исполнить решение суда, это сделают приставы, а счет за расходы предъявят владельцу. При любом раскладе ему лучше исполнить все в рамках закона.

Добавим, что в 2020 – 2021 году было демонтировано 78 незаконных объектов в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек Енисей, Кача, Бугач, Базаиха .